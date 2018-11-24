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Павел Гриб не получает в РФ никакой корреспонденции

Павел Гриб не получает в РФ никакой корреспонденции
00:41 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Павел Гриб не получает в Российской федерации никакой корреспонденции.

Украинский политзаключенный Павел Гриб не получает в РФ никакой корреспонденции.

Об этом в Facebook написал его отец Игорь Гриб.

"Сегодня, 23 ноября, прошло очередное судебное заседание. Состоялся допрос свидетеля стороны обвинения. Практически все заседание проходило в закрытом режиме. Следующие судебные заседания 29 и 30 ноября 2018 года. Павел опять не получает никакой корреспонденции", - написал Игорь Гриб.

В то же время он призвал писать Павлу письма. "Но писать ему все равно очень нужно. Поддержка жизненно необходима. Письма должны дойти. Поддержите Павла", - написал отец.

Он добавил, что письма можно отправлять по адресу: 344082, РОСТОВСКАЯ ОБЛ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 31, ФКУ "СИЗО-4 ФСИН РОССИИ".

Как сообщалось, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетя.

В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему выдвинули обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Павла похитили работники ФСБ.

23 июля суд прекратил разбирательство дела Гриба после того, как выяснилось, что обвинения основывались на статье Уголовного кодекса, которой не существовало во время инкриминируемого преступления. Прокуратура вернула дело в суд в октябре после исправления того, что российские СМИ назвали "процессуальной ошибкой".

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продолжил еще на 6 месяцев содержание под стражей для Павла Гриба.

9 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, выдвинувшему незаконное обвинение Павле Грибу.

По словам родственников парня, у Павла Гриба портальная гипертензия — синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

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Украина, Россия, Политзаключенные, Новости Украины, Павел Гриб.
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