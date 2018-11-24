В МОН предлагают доплату учителям за прохождение сертификации

Новости Украины: Минобразования Украины разработало положение о сертификации учителей.

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект положения о сертификации педагогических работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Во исполнение требований Закона Украины "Об образовании" МОН разработан проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о сертификации педагогических работников", которое должно урегулировать процедуру оценивания профессиональных компетентностей педагогического работника путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта его работы. Сертификация, согласно проекту, должна осуществляться на добровольной основе с целью повышения престижности педагогического труда и поощрения учителя к личностному и профессиональному росту", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено установление педагогическому работнику, в случае успешного прохождения сертификации, доплаты в размере 20% должностного оклада, а также зачисление сертификата как прохождение аттестации.

Замечания и предложения к проекту МОН принимает до 9 декабря.