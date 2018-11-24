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В ВОЗ назвали основную причину смертности населения

В ВОЗ назвали основную причину смертности населения
07:33 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Pixabay

Новости Украины: Всемирная организация здравоохранения назвала одну из основных причин смертей в мире.

Хроническое обструктивное заболевание легких, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает четвертое место в структуре смертности во всем мире, и чаще всего эта тяжелая болезнь поражает курильщиков.

Об этом сообщает Минздрав.

"По данным ВОЗ, сегодня хроническое обструктивное заболевание легких является четвертой основной причиной смерти в мире и, по прогнозам специалистов, до 2020 года займет третье место. По разным оценкам, в Украине по меньшей мере 4% население имеет хроническое обструктивное заболевание легких, а около 2% смертей украинцев вызвано этой болезнью", - отметили профильном министерстве.

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Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) является общим названием группы болезней. "Для ХОЗЛ характерны стойкие респираторные симптомы и ограничения проходности дыхательных путей из-за патологических изменений в них и/или поражение альвеол, которые обычно вызваны значительным негативным влиянием вредных частиц или газов. Заболевание существенно ограничивает нормальную жизнь пациента из-за кашля, постоянной одышки, которая прогрессирует, и выделение мокрот", - отметили в Минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что чаще всего ХОЗЛ будет поражать курильщиков. "Наиболее уязвимыми для этой болезни во всем мире есть упорные курильщики. У таких пациентов болезнь прогрессирует в девять раз быстрее, чем в тех, кто не курит. К другим факторам принадлежат загрязнения атмосферного воздуха, в жилных помещениях (например, в результате использования твердого топлива для приготовления еды и обогрева), наличие пыли, дыма и испарений химических веществ на рабочих местах", - отметили в Минздрав.

Специалисты отмечают, что ХОЗЛ, обычно, развивается у людей после 40 лет и является неизлечимым, однако имеются лекарственные препараты и средства физиотерапии могут облегчить симптомы, повысить способность выдерживать нагрузку и улучшить качество жизни, а также уменьшить риск смерти. Своевременная диагностика и правильное лечение дают возможность замедлить развитие болезни.

Чтобы предотвратить эту болезнь, врачи рекомендуют полностью отказаться от курения табака, избегать пассивного курения и загрязненного воздуха. Стоит также прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции (особенно после 65 лет и при наличии тяжелых сопутствующих патологий), придерживаться здорового образа жизни.

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Курение, Минздрав, Сигареты, ВОЗ, Смерть, Причины смерти.
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