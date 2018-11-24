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Воскресенье, 25.11.2018

"Ты принес мне яблоко?": ролик о детях к 85-й годовщине Голодомора (Видео)

К 85-й годовщине Голодомора в Украине появилось проницательное видео "Ты принес мне яблоко?", которым киевлян призывают в субботу прийти к Мемориалу Голодомора и почтить память детей, погибших в 1932-1933 годах. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти (УИНП). Отмечается, что это второй ролик социальной рекламы к годовщине Голодомора, снятый Young&amp;Hungry Production в рамках информационной кампании "Мы помним. Мы сильные" при поддержке Министерства информационной политики и при участии УИНП и Центра исследований освободительного движения. Проницательное видео напоминает о трагедии украинских детей в 1932-1933 годах. В нем показана хрупкая девочка среди хлебного поля, которая прижимает к груди колоски. К девочке подходит мальчик-ровесник из настоящего и приносит ей яблоко. А за несколько секунд это яблоко посреди огоньков свечей ложится к ногам бронзовой девочки с колосками - памятнику всем детям, которые погибли в годы Голодомора. "В этот день они ждут тебя", - так авторы видео призвали украинцев в субботу прийти к памятникам Голодомора, чтобы отметить 85-ю годовщину геноцида. Как сказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в годы Голодомора именно дети были самой уязвимой группой и погибали одними из первых. Поэтому во время мемориальных мероприятий, которые в этом году идут по всему миру к годовщине Голодомора, каждый день 85 дней символично зачитываются имена 85-ти погибших во время геноцида украинских детей. К съемкам видеоролика пригласили актеров из Львовского телевизионного театра "Юрашки". "Когда мы говорим о памятнике детям-жертвам Голодомора, мы всегда видим что-то неподвижное. И нам трудно иногда представить, что прячется за этой бронзой. Нам захотелось вдохнуть жизнь в эту скульптуру. И сначала действительно все кажется нелогичным, когда на широком ржаном поле появляется мальчик, одетый по-осеннему. Но потом, когда мы переносимся на площадь около мемориала жертвам Голодомора, все становится на свои места", - заметил режиссер ролика Омельян Ощудляк. Как отмечается, особенного колорита ролику придает известная "Мелодия" Мирослава Скорика. Государственный секретарь МИП Артем Биденко объяснил, что этим видео ставилась цель обратиться к нынешним ровесникам тех детей, чтобы напомнить и им о тех временах искренне и проницательно, и в то же время сказать молодежи, как важно беречь память о прошлом, уметь сопереживать и чувствовать свою причастность к истории. Ежегодно в конце ноября по всей стране чтят память убитых голодом в 1932-1933 годах. Эта традиция важна не только для памяти о Голодоморе, но и для объединения нации. Лозунг нынешней информационной кампании к 85-й годовщине Голодомора "Мы помним! Мы сильные!", а среди ее визуальных образов украинский солдат на фоне мемориала памяти жертв геноцида та свеча-пуля.
Фото: Скриншот
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Дети, Видео, Яблоко, День памяти жертв Голодомора, Искусственный голод, 85-ая годовщина Голодомора, Запали свечу.
09:28 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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