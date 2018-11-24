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В Украине хотят частично изменить правила фотографирования на документы

В Украине хотят частично изменить правила фотографирования на документы
10:38 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: dmsu.gov.ua

Новости Украины: В МВД обсудили возможность расширения прав фотографирования лиц принадлежащих к религиозным течениям и различным конфессиям.

В МВД обсудили вопросы фотографирования на документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус для некоторых категорий лиц. В частности обсуждалась возможность расширения прав фотографирования лиц принадлежащих к религиозным течениям и различным конфессиям. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, принадлежащим к различным религиозным течениям и конфессиям, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса в масштабах Украины, лежит исключительно в плоскости изменения стандартов", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Со своей стороны, председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк добавил, что МВД вместе с ГМС настроены на разрешения проблемы, которая остро стоит для некоторых представителей религиозных течений и конфессий.

"Представители мусульманской общины и других религиозных течений и конфессий выразили свою поддержку предложенным путям решения этой проблемы", — говорится в публикации пресс-службы.

Министерство внутренних дел совместно с ГМС обратилось в ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирования на документы.

На что генеральный директор указанного ГП подтвердил, что "соответствующими органами, на которые возложено осуществление функций секретариата технического комитета стандартизации, поддержано необходимость пересмотра ГСТУ 1303-94, учитывая его несоответствие развитию современных технологий, и отметила, что просмотр этого стандарта включен в план работы института касательно его просмотра".

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Как сообщалось, в Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что Верховная Рада должна внести изменения в закон "О выборах Президента Украины" для того, чтобы урегулировать вопрос регистрации кандидатов в президенты, которые имеют паспорт в форме ID-карты.

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Все по теме:

МВД Украины, Фотографирование, Расширение прав, Представители религиозных течений, Представители различных конфессий.
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