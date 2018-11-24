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Рождественский пост 2018: традиции соблюдения

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Рождественский пост 2018: традиции соблюдения
10:56 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: Рождественский пост 2018 – это последний многодневный пост в нынешнем году.

Когда будет Рождественский пост в 2018 году, как правильно питаться и какие правила следует соблюдать в этот период – узнайте в материале. Если вы решили поститься в Рождественский пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Рождественский пост 2018: дата начала и окончания

Рождественский пост 2018: когда начинается в Украине
Рождественский пост 2018: когда начинается в Украине Читать полностью

Рождественский пост в 2018 году начнется в среду, 28 ноября, и закончится в субботу 6 января. Продолжается Рождественский пост 40 дней. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова.

Зимний пост накануне Рождества еще называют Филиппов, потому что начинается сразу после дня памяти Святого апостола Филиппа. Люди постятся, чтобы отблагодарить Бога за собранный урожай и подготовиться к празднику Рождества Христова.

Рождественский пост 2018: что можно есть

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни от рыбы.

Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть перед Рождеством

Рождественский пост 2018-2019: кому нельзя ограничивать себя в еде
Рождественский пост 2018-2019: кому нельзя ограничивать себя в едеЧитать полностью

Ко Дню Святого Николая поститься следует по правилам Петровского поста. Также в понедельник, среду и пятницу нельзя употреблять рыбу, растительное масло. В остальные дни растительное масло разрешено. Если на среду или пятницу выпадет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, то можно употреблять рыбу. После Дня Святого Николая и до самого Рождества разрешено есть рыбу в субботу и воскресенье. В период со 2 по 6 января пост усиливается, то есть в эти дни Рождественского поста нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

Во время поста в церкви не проводят обряды крещения и венчания. К тому же, не стоит устраивать свадьбы в эти дни, ведь пост посвящен молитвам, покаянию и очистке от грехов.

Традиции Рождественского поста 2018

Зимний Рождественский пост установлен церковью, чтобы освятить последнюю часть года таинственным обновлением духовного единения с Богом. Рождественская Четыредесятница символизирует сорокадневный пост Моисея, который в результате получил на каменных скрижалях начертание слов Божиих. Христиане в этот период постятся, молятся, проходят очищение от грехов, чтобы с чистым сердцем, душой и телом подготовиться к праздничной встречи Рождества Христова.

Рождественский пост 2018-2019: что можно и чего нельзя делать в Филиппов пост
Рождественский пост 2018-2019: что можно и чего нельзя делать в Филиппов постЧитать полностью

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и определенный внутренний настрой, духовное очищение, иначе он превратится в диету. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, прощением обид, искоренением злых мыслей, воздержанием от соблазнов и пороков, отказом от развлекательных и зрелищных мероприятий.

Больным людям, беременным и кормящим женщинам, а также детям разрешено послабление поста. А потому, прежде чем поститься, обязательно посоветуйся со своим врачом, а также священником. Ведь пост состоит не в том, что мы едим, а в том, что мы можем пожертвовать ради веры и Бога, не нанося вреда своему здоровью.

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