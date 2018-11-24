"Зажги свечу": в Украине прошла акция в память о жертвах Голодомора

Новости Украины: В Киеве сегодня, 24 ноября, в память о жертвах Голодомора 1932-33 годов состоялась общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечку".

В Украине 24 ноября в 16:00 в память о жертвах Голодомора 1932-33 годов состоялась общенациональная минута молчания и началась акция "Зажги свечу". Каждый желающий может приобщиться к памяти жертв геноцида, устроенного советской властью, и зажечь свечу памяти на подоконнике собственного дома.

Кроме этой акции, ко Дню памяти в Сети запустили информационную акцию о Голодоморе, где люди чтят память погибших добавляя к своим сообщениям хэштеги: #Голодомор85, #Holodomor85, а также лозунги: "Мы помним! Мы – сильные!", "Украина помнит! Мир признает!".

Ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине лежит на России, вновь заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Глава государства отметил, что накануне годовщины "мы услышали от Папы Франциска слова в память о жертвах Голодомора", кроме того, с соболезнованиями и поддержкой к украинскому народу обратился Вселенский патриарх Варфоломей.

П.Порошенко процитировал обращение Вселенского патриарха: "Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".

В Киеве прошли траурные мероприятия к 85 годовщине Голодомора-геноцида с участием президента Украины Петра Порошенко.

Украина рассчитывает на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора. С каждым годом расширяется круг государств, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа. По его словам, международные организации, такие как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы отдают должное памяти жертв Голодомора.

Напомним, что на территории всей Украины и в разных частях мира начались мероприятия по чествованию жестоко убитых 1932-33 года. В австралийском городе Сидней раньше зажгли свечу памяти. Акция состоялась в 16 по местному времени.