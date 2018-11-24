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Порошенко призвал переименовать Днепропетровскую область

Порошенко призвал переименовать Днепропетровскую область
17:32 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Порошенко призывает завершить процесс декоммунизации в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

"Мы осуществили декоммунизацию и стерли имена палачей нашего народа с карты Украины, убрали их идолов. Этот процесс должен быть завершен. Обращаюсь к Верховной Раде относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую", - заявил П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Он напомнил, что внес на днях в Верховную Раду соответствующий законопроект, и подчеркнул, что согласно законодательству данное решение необходимо проводить через изменения в Конституцию.

20 ноября народные депутаты отказались направить в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроект (№8329) о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение о направлении документа в КС поддержали лишь 206 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

21 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект (№9310) о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

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Днепропетровская область, Петр Порошенко, Декоммунизация, Днепровская область.
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