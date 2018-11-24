Климкин: Статистика Голодомора страшная, мозг едва способен ее воспринять

Новости Украины: Климкин напоминает, что история, из которой выпадает убийство голодом миллионов - неполноценная

История, из которой выпадает убийство голодом миллионов людей, является неполноценной, а потому и опасной.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook.

"Статистика Голодомора страшная, мозг едва способен ее воспринять. Восстановить историческую справедливость, вернуть страшную катастрофу Голодомора в мировую историческую память - святая обязанность нынешней генерации украинцев. Согласитесь, история, из которой выпадает варварское убийство голодом миллионов людей, неполноценная, а поэтому и опасная. Цивилизация, которая позволяет себе не заметить, забыть о преступлении таких масштабов, является морально ущербной", - отметил Климкин.

Как сообщалось, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 лет. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.