Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко

Новости Украины: Дуда написал письмо Порошенко в связи с годовщиной Голодомора.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнование и солидарность с украинским народом в связи с 85-й годовщиной Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Об этом говорится в письме польского лидера в адрес украинского коллеги Петра Порошенко, сообщает канцелярия президента Польши.

"В эти дни, когда в Украине чтили память жертв Большого Голода 1932-1933 годов, хочу передать господину Президенту (Украины - ред.) и украинскому народу слова нашей дружбы и солидарности. Поляки вместе с украинцами хотят напоминать миру о безграничных страданиях миллионов людей, брошенных тоталитарной коммунистической системой на голодную смерть", - говорится в письме президента Польши.

Как отметил Дуда, сохранение памяти о геноциде является предупреждением о тоталитарных идеологиях, которые уничтожают достоинство и права человека сегодня и в будущем.

Как отметил Дуда, думая о миллионах жертв голода, выраженного символическим термином "Голодомор", что является сочетанием украинских слов "голод" и "смерть", стоит задуматься, что означает голодная смерть для человека.

"Более счастливыми являются убитые мечом, чем те, кто умер от голода, кто погибал в бессилии из-за отсутствия плодов с полей", - процитировал президент слова из библейского "Плача Иеремии". Он подчеркнул, что эти слова показывают суть зверств и трагизма Голодомора.

"Смерть от голода лишает человека достоинства в наивысшей степени, ведь он не в состоянии ей противодействовать. Против меча, по крайней мере, имеем возможность физической защиты, хотя бы и безнадежной. Против голода остается тихая агония", - подчеркнул польский президент.

Дуда подчеркнул, что именно так выглядели улицы украинских городов в 1932 и 1933 годах: были переполнены людьми, которые или уже умерли, или ждали свою смерть.

Президент РП отметил, что "страшную безнадежность" этого ожидания передает история Петра Велдия, который, видя десятки мертвых тел на улице, хотел сохранить остатки собственного достоинства и с этой целью сам выкопал себе могилу. Впрочем, когда, чувствуя собственную смерть, он пришел к могиле – она уже была занята. Следовательно, он нашел в себе остатки сил, чтобы выкопать еще одну могилу и в нее лечь.

По убеждению президента Польши, трагизм миллионов жертв Голодомора является еще большим, учитывая то, что он был вызван не естественными причинами, а был сознательно и намеренно запланирован по приказу Сталина.

"Это было очередное преступление, совершенное властями СССР, в перед этим – советской Россией. Однако, его характер был особенный, учитывая масштабы потерь, нанесенных украинскому народу. Его целью было уничтожение украинской национальной идентичности из-за атак на социальные группы, которые ее представляли наиболее полно", - подчеркнул польский лидер.

Как отмечается в письме, это преступление в значительной степени ослабило силу украинского народа в центре и на востоке Украины. Подчеркивается, что с его последствиями, как непосредственными - смертью миллионов украинцев, так и посредственными – облегченной задачей русификации, власть независимой Украины должна бороться и по сей день. Как отмечается, это задание является очень сложным и дополнительным бременем для страны, которая осуществляет огромные усилия по осуществлению реформ.

Дуда подчеркнул, что преступление Голодомора заслуживает всеобщее осуждение. Он напомнил, что в 2006 году Сенат Польши принял резолюцию, в которой выразил солидарность с украинской позицией относительно его признания преступлением геноцида. Президент РП отметил, что среди жертв Голодомора были также и поляки.

"Сегодня поляки совместно с украинцами чествуют память миллионов жертв, которые умерли в результате этого организованного, массового преступления. Мы, поляки и украинцы должны всегда демонстрировать такую братскую солидарность", - констатировал президент Польши.

В президентском дворце зажгли свечу памяти о жертвах украинской трагедии.