"Законы о евробляхах" вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто

Новости Украины: С 25 ноября в Украине официально вступили в силу законы об акцизах на легковые автомобили, как рассчитать стоимость расстаможки авто.

Сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации, передает УНН.

"Законы опубликованы. Вступят в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 ноября", - сказано в парламентском издании" Голос Украины ".

Объясняем, что такое базовая ставка и по какой формуле рассчитываться акциз

Базовая ставка налога для автомобиля с объемом двигателя до 3000 куб см составит 50 евро, более 3000 куб см – 100 евро, сообщает УНН со ссылкой на принятый ВР закон о 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств.

Базовая ставка для дизельных двигателей объемом 3500 куб см составит 75 евро, более 3500 куб см – 150 евро.

Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000. Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро. В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро. Предусмотрено, что коэффициент для автомобилей, которые использовались более 15 лет, составляет 15.

Как рассчитать ставку налога

Ставка налога для соответствующего транспортного средства определяется по формуле: Ставка = Ставка базовая х К двигатель х К возраст.

Ставка базовая:

- авто с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров до 3000 куб. см – 50 евро;

- авто с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров более 3000 куб. см – 100 евро;

- с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизель или полудизель) с объемом цилиндров до 3500 куб. см – 75 евро;

- с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизель или полудизель) с объемом цилиндров более 3500 куб. см – 150 евро.

К двигатель - это коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см.

К возраст - это коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего авто, до года определения ставки налога.

В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5.

Напомним, Государственный бюджет на 2019 год предусматривает 1 млрд грн поступлений от растамаживания автомобилей с европейской регистрацией, которые будут направлены в Пенсионный фонд Украины. По расчетам Министерства финансов, это может быть еще больше - от 5 до 8 млрд грн.