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Сегодня - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Сегодня - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
11:16 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: В воскресенье, 25 ноября, мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, тема нынешней компании - "Оранжевый мир".

В воскресенье, 25 ноября, мир отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его провозгласила в 1999 году Генеральная ассамблея ООН и предложила правительствам, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Эта дата, 25 ноября, была выбрана в память о сестрах Мирабаль – политических активисток, которых в 1960 году по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо тайная полиция забила палками насмерть.

ООН отмечает, что женщины и девочки подвергаются насилию как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов – со стороны государства, общества, родственников. Насилие в отношении женщин не ограничено рамками какой-либо конкретной политической или экономической системы. Оно существует в любой стране, не признает границ материального благосостояния, расы и культуры. Структуры доминирования, на которых основывается насилие, глубоко укоренились в обществе. Опыт или угроза насилия повсеместно препятствуют женщинам в полной мере осуществлять свои права человека и пользоваться ими.

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Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря (День прав человека) проходит акция "16 дней действий против гендерного насилия". Тема нынешней кампании – "Оранжевый мир". Эта тема имеет целью активизацию усилий гражданского общества в борьбе с насилием в отношении женщин.

Сегодня ООН предлагает иметь на себе одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек. Во многих городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания будут подсвечены оранжевым цветом.

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Все по теме:

Женщины, Международный день, Насилие, Защита, Девочки, Оранжевый мир, Ликвидация насилия в отношении женщин.
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