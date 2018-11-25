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Порошенко назвал количество стран, признавших Голодомор

Порошенко назвал количество стран, признавших Голодомор
11:40 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф УНН Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 24 ноября, заявил, что около 30 стран мира на том или ином уровне признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Около 30 стран мира на том или ином уровне признали Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на международном форуме "Украина помнит — мир признает!" к 85-й годовщине Голодомора, передает УНН.

"И уже около трех десятков государств на том или ином уровне предоставили надлежащую оценку этой человеческой трагедии", - сказал он.

По словам Президента, только за последнее время важные решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа были приняты сенатом США, Ассамблеей Португалии.

Кроме того, отметил он, приняты решения по чествованию памяти жертв Голодомора на уровне таких организаций, как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ПАСЕ. Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, 24 ноября Украина прошли мероприятия к 85-ой годовщине Голодомора. Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины прошли поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора. В 16:00 прошла акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.

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Все по теме:

Голодомор, Петр Порошенко, Страны мира, Признание, Геноцид украинского народа.
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