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В Украину идут снегопады: синоптики рассказали о погоде на 4 дня

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В Украину идут снегопады: синоптики рассказали о погоде на 4 дня
13:38 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: В начале недели, 26 ноября, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, местами снежный покров достигнет 15 см, на дорогах будет гололедица, порывы ветра

В Украине в понедельник и вторник ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, в отдельных районах налипания мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и на протяжении суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут обусловить нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.

В понедельник, 26 ноября, в Украине  ночью без осадков, лишь в западных и центральных областях местами небольшой мокрый снег, днем 26 ноября и в течение 27 ноября сложные погодные условия: в большинстве областей снег и мокрый снег, днем 26 ноября на Прикарпатье и в центральных областях, в течение 27 ноября в Украине, кроме западных и северных областей, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью и днем от 2°С тепла до 3°С мороза (27 ноября в северных областях 3-8°С мороза). В южной части осадки преимущественно в виде дождя, местами сильные, только ночью 26 ноября без осадков; температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С, 26 ноября на крайнем юге до 12°С тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, в южной части южный, 7-12 м/с, 27 ноября на юге и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

На западе Украины дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем -2…+2 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем -1…+1 градусов.

В центре Украины снег с дождем. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем -1…+2 градусов.

На востоке Украины снег с дождем. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +0…+2 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +1…+4 градуса, днем +6…+9 градусов.

В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Киеве днем 26 ноября и ночью 27 ноября снег и мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 26 ноября от 3°С мороза до 2°С тепла, 27 ноября 3-8°С мороза.

Во вторник, 27 ноября, по всей территории страны погодные условия останутся на уровне предыдущего дня. Во всех регионах Украины прогнозируют снег, местами мокрый, на юго-востоке преимущественно дождь. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня.

В среду, 28 ноября,  ночью в Карпатском регионе и восточных областях, днем местами в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; снижение температуры: ночью 7-12°С мороза, днем 3-8°С мороза, на Закарпатье и юге страны ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

В четверг, 29 ноября, в Украине холодная без осадков погода с температурой ночью 9-15°С, днем 3-8°С мороза, в Карпатах ночью 13-18°С, днем 7-12°С мороза, на Закарпатье и юге страны ночью 3-8°С, днем 0-5°С  мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.

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