В Киеве обворовали жену бывшего премьера Украины

Новости Украины: В Киеве напротив ЦУМа неизвестные вскрыли автомобиль и украли личные вещи жены бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марины Кинах.

Возле Центрального универмага Киева неизвестные вскрыли автомобиль и украли личные вещи жены бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марины Кинах. Об она написала на своей странице в Facebook.

"SOS! Прошу помощи... Напротив ЦУМа, возле киоска, "Украинская перепичка", у меня ограбили машину... Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", — написала М.Кинах.

В свою очередь в столичной полиции эту информацию агентству подтвердили.

"Действительно, она (М.Кинах — прим.ред.) обратилась с заявлением. На месте работала следственно-оперативная группа, осматривают видео с камер наблюдения ЦУМа и места, где был припаркован автомобиль для установление личности правонарушителя и задержания. По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст 185 (кража) Уголовного кодексу Украины", — сказали в полиции.

Напомним, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко иронично рассказал на своей Facebook-странице, как в столичном метро у него украли бутерброды. Пост вызвал целую волну ободряющих комментариев. Корреспонденты также рассказывают разные случаи других неожиданных краж в метрополитене.