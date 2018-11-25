Папа Римский обратился к украинцам

Новости Украины: В годовщину Голодомора Папа Римский Франциск обратился к украинцам.

Ужасной и болезненной раной, нанесенной советским режимом, Папа Римский Франциск назвал Голодомор в Украине. На главной площади Ватикана понтифик также помолился за Украину.

Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе Vatican News.

"Украина воспоминала годовщину Голодомора, ужасного голода, спровоцированного советским режимом, который вызвал миллионы жертв. Картина, вызывающая боль. Пусть же эта рана прошлого станет для всех призывом, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись",– сказал Папа Римский.

Он также призвал помолиться за Украину и за мир на ее территории.

"Помолимся за эту дорогую страну и за очень ожидаемый мир", – подчеркнул понтифик.