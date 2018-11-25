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Луценко: Военная прокуратура южного региона поднята по тревоге

Луценко: Военная прокуратура южного региона поднята по тревоге
23:12 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Луценко заявляет, что захват катеров ВМС Украины расценивается как акт агрессии со стороны РФ.

Прокуратура и СБУ проводят безотлагательные следственные действия в связи с тараном пограничным кораблем РФ рейдового буксира, такие действия расцениваются как акт ведения агрессивной войны.

"Военная прокуратура южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Совместно с СБУ проводится регистрация и проводятся безотлагательные следственные действия относительно акта ведения агрессивной войны Российской Федерацией (ст.437 УК)", - написал на своей странице в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор также отметил, что "осуществленный пограничным кораблем РФ таран буксира "Яни Капу" и захват катеров ВМС Украины попадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением, приведенным в пункте d) статьи 3 Резолюции №3314 Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские или воздушные флоты другого государства".

По его словам, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и ст.2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, то есть, могут проходить через пролив в любое время при условиях соблюдения безопасности судоходства.

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Юрий Луценко, Азовское море, Прокуратура, Россия.
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