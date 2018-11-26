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СБУ и ВСУ приведены в полную боевую готовность

СБУ и ВСУ приведены в полную боевую готовность
06:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: ВСУ и СБУ приведены в полную боеготовность, в стране усилены контрразведывательные мероприятия.

Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ, сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение о приведении соединений и частей в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения, сообщили в Генштабе.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (Виктор Муженко – Ред.) отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "полная", -  говорится в сообщении.

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СБУ, Россия, ВСУ, Военное положение.
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