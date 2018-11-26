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Погода на неделю: синоптики рассказали, где пройдут сильные снегопады

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Погода на неделю: синоптики рассказали, где пройдут сильные снегопады
16:11 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: Синоптики предупреждают, что во вторник, 27 ноября, в большинстве регионов Украины пройдет снег, местами с дождем, на дорогах гололедица.

В Укргидрометчентре предупреждают, что 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

 

Во вторник, 27 ноября, по всей территории страны погодные условия останутся на уровне предыдущего дня. Во всех регионах Украины прогнозируют снег, местами мокрый, на юго-востоке преимущественно дождь. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня.

На западе Украины снег. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем -1…-3 градусов.

В Карпатах дождь со снегом. Температура ночью +1…+3 градусов, днем +2…+4 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…-4 градусов.

В центре Украины снег с дождем. Температура воздуха ночью -4…+1 градусов, днем -2…+1 градусов.

На востоке Украины снег с дождем. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +2…+6 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +2…+5 градуса, днем +2…+9 градусов.

В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4 градусов, днем -2...-4 градусов.

В среду, 28 ноября,  ночью в Карпатском регионе и восточных областях, днем местами в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; снижение температуры: ночью 7-12°С мороза, днем 3-8°С мороза, на Закарпатье и юге страны ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

В четверг, 29 ноября, в Украине холодная без осадков погода с температурой ночью 9-15°С, днем 3-8°С мороза, в Карпатах ночью 13-18°С, днем 7-12°С мороза, на Закарпатье и юге страны ночью 3-8°С, днем 0-5°С  мороза.

 

В пятницу, 30 ноября, в стране сохранится мороз, преимущественно без осадков, лишь на юге страны возможен снег. Температура ночью 7-16 °С мороза, днем в среднем 4-6 мороза.

 

С  субботы, 1 декабря, в Украине будет наблюдаться потепление с температурой около 0, которое будет сопровождаться осадками и дождем на юге страны. 

 

В южных, центральных и северных областях страны пройдет небольшой снег, на юге - мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура воздуха будет составлять 0 ... + 5 на юге днем, ночью - 0 ...- 5. На остальной территории 2-3 декабря ночью 0 ... -5, а днем - около 0, начиная с 1 декабря местами будет наблюдаться небольшой снег, на юге - мокрый снег и дождь. 

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.

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