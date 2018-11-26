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Военное положение: в Минобороны уточнили меры мобилизации

Военное положение: в Минобороны уточнили меры мобилизации
16:26 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поручил Минобороны и Генштабу Вооруженных сил Украины уточнить Мобилизационный план ВС в части объемов призыва резервистов оперативного резерва первой очереди и предусмотреть меры частичной мобилизации.

Соответствующие поручения оборонному ведомству и ГШ ВСУ содержатся в тексте решения СНБО от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", которое ввел в действие своим указом президент Украины Петр Порошенко.

Указ вступает в силу одновременно с законом о его утверждении.

"Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди", - говорится в решении СНБО.

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Также Генеральному штабу ВСУ поручается безотлагательно подать президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме этого, ГШ ВС должен безотлагательно "предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах".

СНБО также поручил Генштабу внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения.

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СНБО, Петр Порошенко, Мобилизация, Резервисты, Генштаб ВСУ, ГШ ВСУ.
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