"Укрзализныця" открыла продажу билетов на рождественские праздники

Новости Украины: "Укрзализныця" начнет продажу билетов на рождественские праздники до 5 декабря.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся с 9 по 20 декабря 2018 года включительно, на поезда после 20 декабря продажа билетов будет открыта до 5 декабря, сообщила компания.

"На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года… Также "Укрзализныця" в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники", - отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци".

По данным ж/д компании на праздничные даты планируется назначить около 30 пар поездов. "В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности, в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы", - отмечается в сообщении.

При этом "Укрзализныця" планирует открыть продажу билетов на дополнительные поезда после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

В компании также отметили, что с 9 декабря 2018 вводится в действие новый график движения пассажирских поездов, разработанный на 2018/2019 годы.

Как сообщалось, с 7 ноября "Укрзализныця" временно ограничила продажу билетов на даты после 9 декабря в связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь".