У посольства РФ в Польше прошли акции протеста в поддержку украинских моряков

Новости Украины: Активисты под посольством РФ в Варшаве требовали освобождения украинских моряков.

Около 200 человек в понедельник приняли участие в акции протеста под посольством РФ в Варшаве по поводу захвата российской стороной в воскресенье трех украинских судов с экипажами и ранения нескольких украинских моряков.

Активисты символически разложили перед посольством России забрызганные красной краской небольшие бумажные корабли, с надписями на них "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" что символизировало захваченные Россией корабли и раненых украинских моряков, сообщает корреспондент.

"На территории России сегодня уже находятся более 100 человек – граждан Украины, которые захвачены на территории этой страны, или из Украины и вывезены в Россию. Сегодня мы апеллируем, чтобы так не произошло с моряками, которые не нарушали международного права, а вышли в свое море, и шли знакомым маршрутом из одного украинского города Одессы в другой – Мариуполя",- подчеркнула лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

По ее словам, Россия сейчас соершила под своим флагом открытую агрессию, не прячась, как раньше, за "зелеными человечками" или так называемыми сепаратистами.

Она подчеркнула, что подобные акции в поддержку украинских военных моряков, задержанных россиянами, прошли или проходят в более 10 странах мира.

Активистка фонда "За свободную Россию" Катажина Химяк подчеркнула: очень важно осознавать, что не все россияне поддерживают агрессию России против Украины и агрессивные действия Путина в отношении соседей. Она отметила, что в России падает его популярность, следовательно, такими действиями в России пытаются поднять его рейтинг.

Депутат Сейма Польши Михал Щерба во время своего выступления отметил, что все пришли к посольству, чтобы выразить свою поддержку независимости и целостности Украины. "Украина требует солидарности и задачей всех польских парламентариев, а также правительства и президента является поднимать везде эту тему",- подчеркнул политик.

Щерба обратил внимание на слова Яна Карского – известного поляка, который рассказал миру о Холокосте: " кто не осуждает, тот позволяет".

Политик отметил, что сегодня нужно не только проявить солидарность, но и осудить действия РФ.

Щерба подчеркнул, что Россия уже много лет нарушает территориальную целостность Украины и необходима солидарность с ней и международная активность по противодействию действиям РФ.

Участники мероприятия – украинцы, поляки, россияне и белорусы, пришли под посольство России с флагами и плакатами, в том числе "Спасти Азов", "Россия, руки прочь от Украины" "Стоп российской агрессии", "Путин, хватит крови", "Освободить украинских моряков" и тому подобное.

Во время демонстрации под посольством России смогли выступить все желающие.

Акции против агрессивных действий России в Керченском проливе произошли также и в других польских городах, в частности в Кракове и Люблине.