СБУ: сотрудник контрразведки СБУ тяжело ранен в Керченском проливе

Новости Украины: На борту захваченных РФ в Керченском проливе кораблей ВМС Украины находились сотрудники контрразведки СБУ, один тяжело ранен.

На борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, пребывали сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины, подтвердил глава СБУ Василий Грицак.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено ст.12 закона Украины "О Службе безопасности Украины".

"Более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. И так будет всегда. "Удивление" отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили 6 "ФСБшных" и 4 военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ.

"Кстати, по подтвержденной оперативной информации СБУ один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", - сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины отмечает, что в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских задержанных и возвращения их в свои семьи.

"В то же время Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии", - сказано в сообщении СБУ.