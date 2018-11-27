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СБУ: сотрудник контрразведки СБУ тяжело ранен в Керченском проливе

СБУ: сотрудник контрразведки СБУ тяжело ранен в Керченском проливе
10:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На борту захваченных РФ в Керченском проливе кораблей ВМС Украины находились сотрудники контрразведки СБУ, один тяжело ранен.

На борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, пребывали сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины, подтвердил глава СБУ Василий Грицак.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено ст.12 закона Украины "О Службе безопасности Украины".

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"Более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. И так будет всегда. "Удивление" отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили 6 "ФСБшных" и 4 военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ.

"Кстати, по подтвержденной оперативной информации СБУ один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", - сообщили в СБУ.

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Служба безопасности Украины отмечает, что в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских задержанных и возвращения их в свои семьи.

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"В то же время Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии", - сказано в сообщении СБУ.

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СБУ, Керченский пролив, ВМС Украины, Василий Грицак.
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