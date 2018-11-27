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В Украине стартует "третья волна" подписания договоров с больницами

В Украине стартует &quot;третья волна&quot; подписания договоров с больницами
11:30 Сегодня Телеграф Минздрав Фото: Facebook

Новости Украины: Национальная служба здоровья Украины объявила "третью волну" заключения договоров с учреждениями первичной медицинской помощи по программе государственных гарантий медобслуживания.

Национальная служба здоровья начала прием заявлений на договоры с медучреждениями Украины на 2019 год, который будет продолжаться 3 недели.

"Национальная служба здоровья объявила о старте "третьей волны" заключения договоров с медицинскими учреждениями, в которых работают семейные врачи, терапевты, педиатры. С 26 ноября по 20 декабря 2018 года медучреждения могут подать заявление о заключении договора с НСЗ", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в "третью волну" договоры между НСЗУ и больницами будут заключаться только в электронной форме.

"Для заключения договора с НСЗУ медицинское учреждение должно автономизироваться, то есть стать коммунальным некоммерческим предприятием, быть подключенным к электронной системе здравоохранения. В этот раз все договоры будут заключаться исключительно через электронные медицинские информационные системы (МИС). И эта волна будет продолжаться дольше — более 3 недель, чтобы все учреждения успели подать документы в НСЗУ и исправить", — проинформировали в Минздраве.

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Там отметили, что медучреждения, которые уже работают с НСЗУ, в эту же волну должны перезаключить договор с НСЗУ, поскольку срок действия договоров, заключенных во время первой и второй волн, истекает 31 декабря 2018 года.

"Еще одно отличие: если ранее договоры заключали при условии, что в реформу заходят все учреждения одного города или района одновременно, то теперь каждое отдельное учреждение может подать заявление на заключение договора с Нацслужбой. Детальную информацию относительно заключения договоров с НСЗУ можно получить по короткому номеру контактного центра 1677", - отметили в Минздраве.

Как сообщалось, по результатам предыдущих двух волн (в июне и августе 2018 года) НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, из них 85 частных. В этих учреждениях обслуживается более 13 миллионов людей, которые выбрали своего врача. В целом Национальная служба здоровья по договору перевела на счета учреждений 2,45 млрд грн.

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Украина, Минздрав, Медобслуживание, НСЗУ, Подписание договоров с больницами.
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