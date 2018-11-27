В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины

Новости Украины: В Стамбуле начинается заседание Синода, на котором будет обсуждаться текст Томосу для Украины.

В Стамбуле сегодня начнется заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определение даты проведения объединительного собора в Украине и будет обсуждаться текст Томоса.

"Этот процесс — обсуждение текста Томоса — является привычной процедурой. Он происходит без особой огласки и внимания. Кроме того, на Синоде будут рассматривать другие вопросы, не связанные с Украиной", — прокомментировали начало заседания в пресс-службе Вселенского патриархата.

Не исключено, что на нынешнем Синоде и будет утвержден текст Томоса. Сейчас члены Синода готовятся к началу заседания.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявляет, что Вселенский патриархат не планирует откладывать рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

Находящийся в Стамбуле Р.Павленко написал в в Фейсбуке: "что в ходе заседаний 27-29 ноября Синод Вселенского Патриархата рассмотрит украинский вопрос. "Все официальные комментарии будут после завершения, поэтому пока горячих новостей не предвидится. Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля. Избранный предстоятель собственно и получит Томос".

"Никаких откладывания или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим 14 Поместным Церквам. Приближаемся к цели ", - подчеркнул Р.Павленко.

Как известно, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября будет принято решение об утверждении Томоса для поместной Украинской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся ко Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе. Собор оформит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.