Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды

Новости Украины: В Украине в большинстве областей существенно ухудшатся погодные условия, ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед, температура днем около 0, а к ночи ожидается сильный мороз.

Синоптики предупреждают, что 27 ноября до конца дня ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей , в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед.

Спасатели также предупреждают украинцев об осложнении погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильные снегопады с образованием снежного покрова от 8 до 15 сантиметров, в отдельных районах — налипание мокрого снега и гололед. В южных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, циклон с фронтами будет проходить по нашей территории. Единственный позитив этого атмосферного обострения - повышение температуры воздуха. В Киеве осадки, на дорогах гололедица, вероятная гололед, во вторник фронт сместится, осадки ослабнут и прекратятся. Но со среды ударит мороз.

Не минует непогода и Киев, где понижение температуры может привести к гололеду на проезжих частях. Водителей Киева попросили отказаться от передвижений на личном транспорте до конца суток 27 ноября.

В связи с гололедом и скользкой поверхностью спасатели призывают украинцев быть осторожными и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям: придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума; не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам: ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву; не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие; при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах; если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу; будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

В среду, 28 ноября, осадки прекратятся, установится преимущественно солнечная морозная погода. Температура днем будет колебаться в пределах -2…-4 градусов мороза, ночью во всех областях, кроме южных, столбик термометра опустится до -5…-9 градусов мороза. В Киеве без осадков, температура днем -3…-5, ночью - -7…-9 градусов мороза.

Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 28 ноября, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью -7...-9°, днем -3...-5°;

- солнечно, ночью -7...-9°, днем -3...-5°; в Виннице - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Луганске - снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°;

- снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°; в Луцке - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; во Львове - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Днепре - солнечно, ночью -5...-7°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -5...-7°, днем -2...-4°; в Донецке - снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°;

- снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°; в Житомире -солнечно, ночью -5...-7°, днем -2...-4°;

-солнечно, ночью -5...-7°, днем -2...-4°; в Запорожье - снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°;

- снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°; в Ивано-Франковске - без осадков, ночью -6...-8°, днем -3...-5°;

- без осадков, ночью -6...-8°, днем -3...-5°; в Кропивницком - солнечно, ночью -5...-7°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -5...-7°, днем -2...-4°; в Николаеве - снег, ночью -1..-3°, днем -1...-3°;

- снег, ночью -1..-3°, днем -1...-3°; в Одессе - снег, ночью -3...-5°, днем -1...-3°;

- снег, ночью -3...-5°, днем -1...-3°; в Полтаве -ясно, ночью -6...-8°, днем -3...-5;

-ясно, ночью -6...-8°, днем -3...-5; в Ровно - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Симферополе - дождь, ночью +3...+5°, днем +3...+5;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +3...+5; в Сумах - ясно, ночью -7...-9°, днем -3...-5°;

- ясно, ночью -7...-9°, днем -3...-5°; в Тернополе - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Ужгороде - без осадков, ночью -4...-6°, днем 0...+2°;

- без осадков, ночью -4...-6°, днем 0...+2°; в Харькове - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Херсоне - снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°;

- снег, ночью -1...-3°, днем -1...-3°; в Хмельницком - без осадков, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- без осадков, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Черкассах - ясно, ночью -6..-8°, днем -2...-4°;

- ясно, ночью -6..-8°, днем -2...-4°; в Чернигове - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

- солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°; в Черновцах - без осадков, ночью -7...9°, днем -3...-5°.

Крым засыпало снегом: появились первые фото Читать полностью В четверг, 29 ноября, днем в западных, центральных и восточных областях -3…-5 градусов мороза, ночью - -8…-11 градусов мороза. Немного прохладнее будет на севере Украины, днем -4…-7, ночью -10…-12 градусов мороза. В южных областях днем -1…-3 градусов мороза, ночью от -5 до -7 градусов мороза. В Киеве температура днем -5…-7 градусов, ночью - -10…-12 градусов мороза. Ветер усилится. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Прогноз погоды на 29 ноября, фото: meteo.gov.ua Погода на неделю: синоптики рассказали, где пройдут сильные снегопады В пятницу, 30 ноября, осадков также не предвидится. Днем температура будет колебаться в пределах -3…-6 градусов мороза, немного теплее будет на юге Украины - -1…-3 градуса мороза, на Закарпатье – от -1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Ночью температура воздуха снизится до -11…-13 градусов мороза, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ночью ожидается до -5…-7 градусов мороза. Прогноз погоды на 30 ноября, фото: meteo.gov.ua Сказочная Лапландия: лучшее место для встречи Рождества (Фото)

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.