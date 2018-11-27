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Командующий ВМС ВСУ обратился к пленным морякам

Командующий ВМС ВСУ обратился к пленным морякам
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Украина прилагает все возможные усилия для освобождения всех пленных моряков из плена РФ.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые пытаются получить от плененных в районе Керченского пролива в воскресенье украинских моряков российские спецслужбы, отмечает командующий ВМС Игорь Воронченко и заявляет, что Украина прилагает все возможные усилия для освобождения их из плена.

"Братья! Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса", - говорится в письме И.Воронченко пленным украинским морякам, фотокопию которого разместил в своей странице в соцсети Фейсбук спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Командующий ВМС ВСУ подчеркнул, что самое важное его задание сейчас - вернуть пленных домой.

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"Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в том числе с привлечением мировой общественности. Для вашего освобождения работает администрация президента Украины, Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам временно-оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный крест, волонтеры, правозащитники. Мы один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой", - написал И.Воронченко.

Он также подчеркнул, что украинские военные моряки действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров.

"Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх - это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Отечеству и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами", - заверил И.Воронченко.

Как сообщают украинские СМИ, данное письмо командующий ВМСУ передал украинским пленным морякам через адвокатов.

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ВМС ВСУ, РФ, Игорь Воронченко, Кризис в Азове, Пленные моряки.
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