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Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

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Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
20:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 28 ноября начнется Рождественский пост, который продлится до 6 января – Рождества Христова.

История "малой" четыредесятницы Установление Рождественского поста, так же как и других многодневных постов, имеет корни с древних времен христианства. Первые упоминания о нем мы можем найти в произведениях святого Амвросия Медиодаланского, Филастрия, блаженного Августина, датированных четвертым веком.

 

Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы
Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы Читать полностью

В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. Сначала он длился всего лишь семь дней (у некоторых христиан — больше), но в 1166 году Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг установил соблюдать Рождественский пост сорок дней.

На то была причина: праздник Рождества Христова по своему значению в деле нашего спасения не уступает празднику Воскресения Христова, поэтому путь подготовки к нему должен нести определенное символическое значение. Именно сорок дней в Священном Писании всегда предшествуют большим событиям: посты пророков Моисея и Илии или сорокадневное воздержание от пищи Самого Спасителя Иисуса Христа перед выходом на проповедь.

То есть сам пост подчеркивает значимость события, а сорок дней отмечают особое приготовления к ней. Так, с XII века Рождественский пост в Православной Церкви стал "малой" Четыредесятницей, которая уступает только Четыредесятницы "великой" — поста перед Пасхой.

Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать Читать полностью

Другое его названиеФилиппов пост, или по-народному — Филипповки. Связано это с тем, что 27 ноября, за день до его начала, отмечается память одного из двенадцати апостолов Христа — апостола Филиппа.

Каких правил должны придерживаться те, кто постятся, и в чем их смысл?

По своим правилам Рождественский пост очень похож на Петров пост. Согласно церковному уставу, во все дни поста из рациона исключаются мясные, молочные продукты и яйца.

Разрешено употреблять по понедельникам, средам и пятницам растительную пищу без масла, а по вторникам и четвергам — такую пищу с растительным маслом.

Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в постЧитать полностью

По субботам, воскресеньям и на большие праздники до 2 января разрешается употреблять рыбу. После 2 января пост усиливается и рыбные продукты не употребляются. Но следует помнить, что не каждый может соблюдать пост, который нам предлагает Типикон (Богослужебный устав Церкви). Он облегчается для беременных женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем. Такие люди должны учитывать состояние своего здоровья и по поводу поста советоваться с духовником и врачами.

Главная задача любого поста — побудить человека к покаянию, милосердию и самодисциплине через ограничения в еде и развлечениях. Речь не идет о море самих себя голодом до истощения — такие крайности Церковью осуждаются.

Рождественский пост 2018: традиции соблюдения
Рождественский пост 2018: традиции соблюденияЧитать полностью

Смысл поста в том, чтобы дисциплинировать организм, взять себя в руки и перейти от расслабленного состояния в другой, так сказать, духовный режим. Способствует этому молитва, покаяние, дела милосердия и любви.

Например, помощь больным, одиноким, нуждающимся людям и сиротам, которые в период приближения рождественских праздников особенно остро испытывают потребность не только в материальных благах, но и в словах любви и поддержки. Каждый должен определиться на какие жертвы ради ближнего он может пойти: помочь медикаментами или средствами на лечение больным людям, или принять участие в акциях по сбору теплых вещей для бездомных, игрушек и сладких подарков для сирот, либо выступить организатором или волонтером в таких мероприятиях и другое.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий отмечает, что несмотря на то, что часто для того, чтобы помочь другим нужны финансовые, материальные и физические ресурсы, заниматься благотворительностью может каждый человек.

Рождественский пост 2018-2019: кому нельзя ограничивать себя в еде
Рождественский пост 2018-2019: кому нельзя ограничивать себя в едеЧитать полностью

"Даже немощный человек может помочь тому, кто находится в беде, если он помолится или просто посочувствует ближнему", — подчеркнул Предстоятель УПЦ в одной из своих проповедей.

Как быть со светскими праздниками, которые приходятся на время Рождественского поста?

Каждый сам решает для себя, можно или нет принимать приглашение ближних присоединиться к праздничному столу со скоромной трапезой по случаю нового года или других праздников.

Главное — чтобы от отказа никто не был обижен. Если вы можете держать пост, не осуждая своих "нецерковных" ближних и умеете тактично отказать тем, кто приглашает вас за мясной стол — делайте так. Если нет — тогда стоит обратить внимание на состояние своей души и вспомнить слова покойного Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира (+2014, Сабодан): "В пост главное не есть друг друга".

Как правильно выйти из Рождественского поста
Как правильно выйти из Рождественского постаЧитать полностью

Самое главное — нужно отказаться от чрезмерного веселья и употребление вина (кроме тех дней, когда оно разрешается уставом) и наложить для себя строгий запрет на всевозможные языческие развлечения вроде встречи "года Петуха", "Тигра" и т.д .. А чтобы более надежно отгородиться от соблазнов новогодней ночи, можно провести ее в храме в молитве.

Ежегодно в ночь на 1 января во многих церквях священники совершают ночную Божественную литургию. Согласитесь, соборная молитва и причастие Святых Христовых Таин является едва ли не лучшим началом нового года.

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