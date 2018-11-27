Чтобы не платить лишнего: как пересчитать платежку за газ за октябрь

Новости Украины: Украинцы могут пересчитать свои платежки за газ за октябрь и уменьшить сумму выплаты.

Как это сделать, объяснил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Однако открытым остается вопрос, как это можно сделать. Ниже инструкция, объясняющая, как можно уменьшить сумму в платежке.

Что делать с платежами за газ за октябрь

1. Обратитесь к вашему газсбыту с жалобой и требованием провести перерасчет за газ за октябрь.

2. Отправьте жалобу в Нацкомиссию о нарушении лицензионных условий газсбутом/облгазом.

3. Оплатить счет за газ в той части/сумме, которая не оспаривается.

Например, если в счете указан объем потребленного газа по счетчику в октябре 100 м3, а с учетом коэффициента 103 м3, то оплатить вы должны именно за 100 м3.

Образцы жалобы и письма-требования о пересчете платы за газ за октябрь

Жалобу можно отправить на электронный адрес [email protected], обычной почтой или бросить в ящик Нацкомиссии.

По ЭТОЙ ссылке вы найдете образец письма-требования о пересчете платы за газ за октябрь.

Это письмо необходимо отправить (обычной или электронной почтой) или лично передать вашему поставщику газа.

Какими документами можно обосновать свои действия:

Положение Правил поставки природного газа

"9. Споры между потребителем и поставщиком решаются путем досудебного урегулирования споров прозрачным, справедливым и быстрым способом. Поставщик обязан рассмотреть все жалобы, полученные от потребителей, и в течение одного месяца сообщить о результатах их рассмотрения".

Закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

"1. Для эффективного выполнения задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг регулятор:

...11) контролирует соблюдение лицензиатами законодательства в соответствующей сфере регулирования и лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности и принимает меры к предотвращению нарушений лицензионных условий".

Положения Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям.

"4.11. Если потребитель не согласен со счетом поставщика (не согласен с рассчитанной суммой и т.п.) и собирается обжаловать его, потребитель оплачивает счет в той части, которая им не оспаривается.

При этом потребитель удобным для него способом (по телефону, указанному на сайте поставщика, через личный кабинет или письменно) должен обратиться к поставщику за соответствующими разъяснениями.

В случае получения такого обращения поставщик обязуется безотлагательно и в срок, достаточный для его анализа (не превышая сроки, установленные законодательством), предоставить соответствующее разъяснение или осуществить перерасчет потребителю ".