Иски против Томоса: Верховный Суд объединил два иска УПЦ МП

Верховный Суд объединил два дела по искам к ВР о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято во вторник во время рассмотрения дела по иску Епископа Макаровского, Викария Киевской Митрополии, Наместника Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы города Киева УПЦ МП к Верховной Раде.

"Таким образом удовлетворено ходатайство представителя истца об объединении данного дела и дела № П/9901/801/18 по иску Религиозной организации "Религиозная община Украинской Православной Церкви при храме во имя Святителя Николая Бердянской Епархии города Бердянска Запорожской области". Свою просьбу представитель истца мотивировал тем, что в этих делах аналогичные требования и один и тот же ответчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объединенные дела переданы на рассмотрение судье-докладчику Владимиру Кравчуку, который раньше других судей Кассационного административного суда Верховный Суд открыл производство в деле № П/9901/801/18.

Сейчас в производстве ВС есть три иска к ВР с аналогичными требованиями от разных истцов.