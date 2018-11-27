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Мининфраструктуры оставит ставки портовых сборов без изменений

Мининфраструктуры оставит ставки портовых сборов без изменений
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Мининфраструктуры не собирается снижать ставки портовых сборов в следующем году.

Министерство инфраструктуры не видит возможности для снижения ставок портовых сборов в 2019 году. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время конференции "День инфраструктуры" в Киеве.

"В следующем году мы не видим возможности снижать ставки портовых сборов, очень важно системно подойти к этому вопросу", - сказал Омелян.

Он добавил, что порты должны быть не только экспортоориентированные, как происходит сейчас, а чтобы использовали "большие возможности".

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Омелян заметил, что в следующем году ставки портовых сборов оставят без изменений.

Как известно, 30 января вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины от 27.12.2018 № 474 "О снижении ставок портовых сборов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12 января 2018 за № 46/31498. Приказ применяется с 1 января 2018 года. С 01.01.2018 к ставкам всех видов портовых сборов, кроме маячного, установленных Порядком взимания и размеров ставок портовых сборов, утвержденных приказом Министерства инфраструктуры Украины от 27 мая 2013 № 316, применяется коэффициент 0,8.

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Порты, Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, Портовые сборы.
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