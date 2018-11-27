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Каким будет Новый год: синоптики дали прогноз на декабрь

Каким будет Новый год: синоптики дали прогноз на декабрь
21:39 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны.

Синоптики уже дали свой прогноз на зиму 2018-2019 года. Мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись. Отечественные синоптики обещают теплую зиму, с температурами выше климатической нормы на 2-3ºС. Европейские метеорологи, напротив, обещают ясную и малоснежную зиму. По их мнению, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Начало декабря, по прогнозам синоптиков, будет очень холодным на западе страны, местами столбики термометров покажут -19ºС, на остальной территории ночью до -10 ºС. Днем на термометрах мы увидим -5…0ºС. На юге Украины начало декабря будет мягким с плюсовыми температурами.

В начале первого месяца зимы выпадет снег, но обильных осадков не предвидится.

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Американские синоптики спрогнозировали, что вторая половина декабря будет малоснежной, но морозной, так что, снега на Новый год не ожидается. Погодная ситуация на дорогах страны будет сложной, не исключены гололедицы и налипание мокрого снега

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Погода, Снег, Синоптики, Декабрь, Морозы, Прогноз погоды.
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