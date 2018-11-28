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Всемирный конгресс украинцев избрал нового президента

Всемирный конгресс украинцев избрал нового президента
11:43 Сегодня Телеграф facebook.com/volodymyrgroysman

Новости Украины: Евгений Чолий, который десять лет возглавлял Всемирный конгресс украинцев, сложил полномочия. 27 ноября на эту должность был избран Павел Грод.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) возглавил вице-президент этой организации Павел Грод.

"Буду рад сотрудничать с Павлом как новым президентом ВКУ. И также благодарен Евгению Чолию, предыдущему президенту, за годы преданной работы в интересах развития нашего государства", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Фейсбуке.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер встретился с П.Гродом и поздравил его с назначением на должность.

В.Гройсман отметил, что Украина ощущает поддержку ВКУ. "Ваша роль важна. Мы чувствуем сегодня партнерство ВКУ. И я рад, что у нас есть понимание и готовность решать любые вопросы", – сказал премьер-министр.

В свою очередь П.Грод отметил: "Всемирный конгресс украинцев, как одно из крупнейших объединений украинцев всего мира, является преданным делу поддержки Украины и того курса реформ, который сейчас проводит правительство Украины. У нас на самом деле родственные связи, которые мы строим долгие годы. Хочу заверить, что мы готовы к сотрудничеству для развития".

Стороны обсудили ситуацию в Украине. Представители ВКУ отметили, что новая волна агрессии против Украинского государства заставляет мобилизоваться и донести миру информацию о том, что происходит и какой должен быть ответ.

Обсуждались и вопросы экономики. Представители ВКУ отметили важность не только поддержки украинцев за рубежом, но и помощи правительству в создании условий для возвращения украинцев на родину.

П.Грод – президент Конгресса украинцев Канады.

Всемирный конгресс украинцев – неприбыльная организация украинской диаспоры, созданная в 1967 году с целью координации деятельности всех объединений украинцев, находящихся за пределами Украины. Поддерживает связи с украинцами из других стран. Цель организации - оказание помощи украинскому народу в борьбе за государственную независимость. Штаб-квартира ВКУ расположена в г.Торонто, Канада.

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Всемирный конгресс украинцев, Павел Грод.
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