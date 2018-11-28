До -15 мороза в конце осени: синоптики дали "холодный" прогноз погоды

В ближайшие сутки, 29 ноября, холодную и сухую погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр. Всю территорию страны охватят морозы, местами температура воздуха опустится до -12°. Ветер усилится, порывы 17-22 м/с.
Спасатели предупреждают, что на дорогах большинства областей страны — гололедица. Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах, поэтому советуют быть осторожными.
Кроме того, граждан предупреждают об изменении гидрологической ситуации на водоемах. С 28 по 30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений до установления ледостава на отдельных участках; на остальных днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений.
Так, в четверг, 29 ноября, в Украине без осадков, лишь в Крыму ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с.
Днем в западных, центральных и восточных областях -3…-5 градусов мороза, ночью - -8…-11 градусов мороза. Немного прохладнее будет на севере Украины, днем -4…-7, ночью -10…-12 градусов мороза. В южных областях днем -1…-3 градусов мороза, ночью от -5 до -7 градусов мороза. В Киеве температура днем -5…-7 градусов, ночью - -10…-12 градусов мороза. Ветер усилится. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза.
Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 29 ноября, в городах Украины:
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 12,6 градусов тепла в 1898 году, самая низкая - ночью на отметке 19,4 градусов ниже ноля в 1915 году.
В пятницу, 30 ноября, в Украине усилятся морозы, местами пройдет снег: температура воздуха ночью 10-15°, днем 3-8° мороза (в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза); в южных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.
Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua
Как отметила синоптик Наталья Диденко, циклон с фронтами будет проходить по нашей территории. Единственный позитив этого атмосферного обострения - повышение температуры воздуха. В Киеве осадки, на дорогах гололедица, вероятная гололед, во вторник фронт сместится, осадки ослабнут и прекратятся. Но со среды ударит мороз.
"Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3-7 градусов. В Киеве среда будет без осадков и холодной. Ночью -5-7, днем -2-4 градуса", - пишет она в Facebook.
Без осадков, лишь днем в южных, местами и центральных областях небольшой снег, метель. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны порывы 15-20 м/с. В Крыму ночью без осадков, днем снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.
Прогноз погоды на 1 декабря, фото: meteo.gov.ua
На выходных, в субботу, 1 декабря, с приходом календарной зимы морозы не покинут Украину, так в западных регионах температура ночью 11-16° мороза, а днем 4-6° мороза. Почти на всей территории страны пройдут снегопады. В воскресенье, 2 декабря, немного потеплеет. На востоке и севере страны пройдет небольшой снег.
Прогноз погоды на 2 декабря, фото: meteo.gov.uа
Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура. Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.