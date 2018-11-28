Военное положение в Украине не повлияет на создание новой Церкви

Новости Украины: Андрей Парубий уверил, что введение военного положения не помешает созданию новой Церкви.

Объединительному Собору, который необходим для создания новой Церкви, ну помешает введенное военное положение Украины. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает "Громадське".

"Я призываю Патриарха Варфоломея как можно скорее провести Собор в Киеве, а мы гарантируем безопасность этого Собора", – сказал Парубий.

До 29 ноября в Стамбуле проходит Синод Константинопольского патриархата, где объявят официальное решение о Томосе и станет известной дата проведения Объединительного Собора в Украине.

Ранее сообщалось, что в заседании Синода Константинопольского патриархата принимает участие заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко.