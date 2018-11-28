Кабмин создал Электронный реестр листков нетрудоспособности

Новости Украины: Кабинет Министров Украины создал Электронный реестр листков нетрудоспособности.

Правительство приняло постановление Кабмина "Об образовании Электронного реестра листков нетрудоспособности", которым предусмотрено создание Электронного реестра листков нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на своем сайте.

"Правительством принято постановление Кабинета Министров Украины "Об образовании Электронного реестра листков нетрудоспособности", которым предусмотрено создание Электронного реестра листков нетрудоспособности как системы накопления, хранения и использования информации о выданных, продолжены и учтенные листки нетрудоспособности с использованием информационной инфраструктуры Реестр застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного "языкового государственного социального страхования", – говорится в сообщении.

Также, правительство определило задачи центральных органов исполнительной власти совместно с Фондом социальной страховки Украины разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабмина проект положения об Электронном реестре листков нетрудоспособности и обеспечить технические возможности, необходимые для функционирования реестра.