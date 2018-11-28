Минобороны: РФ усилила пропаганду в связи с военным положением

Новости Украины: Россия увеличила количество фейковых новостей из-за военного положения в Украине, в Минобороны призывают население не вестись на провокации.

Россия усилила распространение фейковых информаций в связи с объявлением в Украине военного положения в десяти областях.

Об этом проинформировал на брифинге начальник пресс-службы Минобороны Алексей Чернобай, сообщает корреспондент.

"Обращаем Ваше внимание, что Российская Федерация в традиционной для себя манере продолжает повышать градус ненависти ко всему украинскому, в связи с чем заметно увеличилось количество российских фейков и вбросов в информационном пространстве на военную тематику, в частности, в социальных сетях и лентах новостей некоторых средств массовой информации. Цель этих фейковых сообщений - посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения в определенных областях нашего государства", - сказал Чернобай.

Он заметил, что в некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Министерства обороны Украины. Одной из этих небылиц есть якобы "приказ министра обороны Украины" относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт.

"Министерство обороны Украины официально сообщает, что все эти якобы "официальные документы" и "приказы", которые вроде бы имеют подписи военного руководства Минобороны и Вооруженных сил Украины не существуют и являются очередными фейками", - отметил он.

По словам Чернобая, также Российская Федерация прибегает к другим провокационным информационным действиям в отдельных районах вдоль государственной границы Украины. Он напомнил, что 27 ноября жителям Путивльского района Сумской области, которая территориально граничит с государственной границей с РФ, от имени Минобороны приходили SMS-сообщения с предложением прибыть в ближайшую военную часть. Подобные SMS зафиксированы и в других областях.

"Министерство обороны Украины сообщает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений да и никогда Вооруженные силы Украины не прибегали к подобным мерам информирования граждан. Зато есть немало примеров рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому данная тактика оккупанта-агрессора уже известна", - добавил он.

Чернобай подчеркнул, что такое российское информационное влияние на граждан Украины является проявлением "гибридной" агрессии России против Украины.

Минобороны Украины призывает сограждан не вестись на провокации спецслужб РФ, проверять новости и доверять только информации из официальных источников.