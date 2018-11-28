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Рождественский пост 2018: календарь питания по дням
Рождественский пост 2018: календарь питания по дням

Рождественский пост 2018: календарь питания по дням

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Рождественский пост 2018: календарь питания по дням
16:10 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Рождественский пост в 2018 году по новому стилю продлится с 28 ноября 2018 по 6 января 2019 года.

В течение всего поста необходимо исключить из рациона любое мясо, яйца, молоко и молочные продукты.

Даты проведения Рождественского поста 2018 выглядят следующим образом.

28 ноября – сухоядение;

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29 ноября – разрешены рыбные продукты, растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.

30 ноября – сухоядение;

1 и 2 декабря – разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с добавлением масла, плюс рыбные блюда и морепродукты.

3 декабря – горячая растительная пища без масла.

4 декабря – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, поэтому разрешено выпить немного красного вина и отведать рыбы.

5 декабря – сухоядение.

6 декабря – разрешена растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла, а также рыба.

 

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7 декабря– сухоядение.

8, 9, 11 декабря – разрешена рыба и морепродукты.

10 декабря – варёная пища без масла.

12 декабря – сухоядение;

13, 15, 16 декабря – разрешена рыба, растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.

14 декабря – сухоядение.

17 декабря – употребление варёной растительной пищи без добавления масла.

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18, 19 декабря – разрешается растительная пища в любом виде и рыбные блюда. 19 декабря — день памяти Святителя Николая Чудотворца

20 – разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с добавлением масла.

21 декабря – сухоядение.

22, 23 декабря – дозволяются рыбные блюда и растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.

24  декабря – горячая пища без масла.

25  декабря – варёная растительная пища с добавлением масла.

26  декабря – сухоядение.

27 декабря – растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.

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28 декабря – сухоядение.

29, 30  декабря – растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла, рыба.

31 декабря– горячая пища без масла.

1 января – рекомендована сырая и термически обработанная растительная пища без масла.

2 января – сухоядение.

января – горячая растительная пища без масла.

4 января– сухоядение.

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5 января — разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с маслом.

6 января – сочельник, есть разрешается только сочиво, после вечерни.

Календарь Рождественского поста 2018 поможет вам в его правильном и последовательном соблюдении.

Меню Рождественского Поста 2018 исключает продукты, содержащие яйца, мясные и молочные, также в некоторые дни поста запрещены растительное масло и рыба. Со 2 января, вплоть до сочельника, пост становится более требовательным, в дни предпразднества разрешается только сухоядение, т. е. растительная пища без добавления масла.

В период поста бывает пять уровней строгости:

  • абсолютное воздержание от употребления каких-либо продуктов;
  • употребление только растительной пищи, без добавления масла (сухоядение);
  • употребление растительной пищи в готовом или сыром виде, без добавления масла;
  • растительная готовая или сырая пища с добавлением подсолнечного или оливкового масла (елея);
  • блюда из рыбы.

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Устав Церкви говорит, что в период поста необходимо в строгости придерживаться правил питания и воздерживаться от приема нерекомендуемых продуктов. Но самое важное — духовная составляющая: дни поста немаловажно проводить в смирении, покаянии и молитве. Спасение душе принесет пост, проведенный в отдалении от пороков, грехов и неугодных Господу дел, нежели проведенный в отказе от пищи.

В первую очередь необходимо помнить о том, что пост не является самой целью — он лишь средство достижения прощения, смирения и очищения от скверны и грехов. Ни в коем случае нельзя использовать время поста в качестве диеты: без покаяния и молитвы он теряет свой смысл.

Также не стоит забывать, что Церковь разрешает не придерживаться правил питания поста беременным и кормящим женщинам, пожилым и болеющим людям, детям.

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