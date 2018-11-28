Рождественский пост 2018: календарь питания по дням

В течение всего поста необходимо исключить из рациона любое мясо, яйца, молоко и молочные продукты.
Даты проведения Рождественского поста 2018 выглядят следующим образом.
28 ноября – сухоядение;
29 ноября – разрешены рыбные продукты, растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.
30 ноября – сухоядение;
1 и 2 декабря – разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с добавлением масла, плюс рыбные блюда и морепродукты.
3 декабря – горячая растительная пища без масла.
4 декабря – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, поэтому разрешено выпить немного красного вина и отведать рыбы.
5 декабря – сухоядение.
6 декабря – разрешена растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла, а также рыба.
7 декабря– сухоядение.
8, 9, 11 декабря – разрешена рыба и морепродукты.
10 декабря – варёная пища без масла.
12 декабря – сухоядение;
13, 15, 16 декабря – разрешена рыба, растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.
14 декабря – сухоядение.
17 декабря – употребление варёной растительной пищи без добавления масла.
18, 19 декабря – разрешается растительная пища в любом виде и рыбные блюда. 19 декабря — день памяти Святителя Николая Чудотворца
20 – разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с добавлением масла.
21 декабря – сухоядение.
22, 23 декабря – дозволяются рыбные блюда и растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.
24 декабря – горячая пища без масла.
25 декабря – варёная растительная пища с добавлением масла.
26 декабря – сухоядение.
27 декабря – растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.
28 декабря – сухоядение.
29, 30 декабря – растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла, рыба.
31 декабря– горячая пища без масла.
1 января – рекомендована сырая и термически обработанная растительная пища без масла.
2 января – сухоядение.
3 января – горячая растительная пища без масла.
4 января– сухоядение.
5 января — разрешена любая растительная пища в сыром или вареном виде с маслом.
6 января – сочельник, есть разрешается только сочиво, после вечерни.
Календарь Рождественского поста 2018 поможет вам в его правильном и последовательном соблюдении.
Меню Рождественского Поста 2018 исключает продукты, содержащие яйца, мясные и молочные, также в некоторые дни поста запрещены растительное масло и рыба. Со 2 января, вплоть до сочельника, пост становится более требовательным, в дни предпразднества разрешается только сухоядение, т. е. растительная пища без добавления масла.
В период поста бывает пять уровней строгости:
Устав Церкви говорит, что в период поста необходимо в строгости придерживаться правил питания и воздерживаться от приема нерекомендуемых продуктов. Но самое важное — духовная составляющая: дни поста немаловажно проводить в смирении, покаянии и молитве. Спасение душе принесет пост, проведенный в отдалении от пороков, грехов и неугодных Господу дел, нежели проведенный в отказе от пищи.
В первую очередь необходимо помнить о том, что пост не является самой целью — он лишь средство достижения прощения, смирения и очищения от скверны и грехов. Ни в коем случае нельзя использовать время поста в качестве диеты: без покаяния и молитвы он теряет свой смысл.
Также не стоит забывать, что Церковь разрешает не придерживаться правил питания поста беременным и кормящим женщинам, пожилым и болеющим людям, детям.