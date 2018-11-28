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Как правильно выйти из Рождественского поста
Как правильно выйти из Рождественского поста

Как правильно выйти из Рождественского поста

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Как правильно выйти из Рождественского поста
20:54 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Диетологи рассказали, как уберечь себя от болезненных последствий неправильного выхода из Рождественского поста.

28 ноября начался Рождественский пост – один из самых строгих православных постов, во время которого верующие исключают из рациона мясо, яйца и молочные продукты.

Рождественский пост 2018: календарь питания по дням
Рождественский пост 2018: календарь питания по дням Читать полностью

Рыбу можно употреблять по субботам, воскресеньям и в большие праздники.

Во вторник, четверг и субботу разрешается включать в рацион пищу с растительным маслом.

За время Рождественского поста организм человека постепенно отвыкает переваривать белковую пищу животного происхождения. Поэтому выходить из поста следует в течение 1-2 недель, особенно людям, у которых имеются хронические заболевания.

Этапы выхода из Рождественского поста

Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому Читать полностью

В первые несколько дней после поста на обед можно съесть кусочек отварной курятины или другого нежирного мяса, например говяжьего языка. Можно начинать употреблять нежирные молочные продукты: молоко, йогурт (желательно домашнего приготовления), бутерброд со сливочным маслом и сыром. Свежая выпечка не приветствуется – лучше отдать предпочтение вчерашнему хлебу.

Разрешены яйца, сваренные вкрутую или всмятку, только не жареные и не больше 1-2 штук. Полезно есть овощные блюда, рассыпчатый рис, отварной картофель. Сразу после поста не стоит выпивать больше 100-200 г вина.

 

Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы
Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы Читать полностью

На 3-4 день можно включить нежирные мясные блюда, например паровые котлеты, вареную куриную грудинку.

Рекомендуется употреблять быстрые углеводы, например белый хлеб в сочетании с отварным картофелем и мясом. Простые углеводы помогают организму усваивать животный белок.

Через неделю уже можно переходить на привычный рацион. Но если у вас есть хронические заболевания, то лучше поосторожничать еще несколько дней, чтобы организм сумел полностью возвратиться в привычную колею.

Полезные советы

Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать Читать полностью

Употребляйте белки животного происхождения, они легко усваиваются и перевариваются организмом. Можно включить в рацион белую рыбу, обильно политую лимонным соком, который заменяет кислоту желудочного сока.

Для улучшения выработки желудочного сока включите в свой рацион соления, приправы, крепкие бульоны.

Прислушивайтесь к своему организму. Если у вас наблюдаются вздутие живота, урчание, коликообразные боли, отхождение газов с запахом, плохое самочувствие, следует обратиться к врачу и придерживаться щадящей диеты.

Сразу после выхода из Рождественского поста в один прием пищи употребляйте не более одного белкового продукта. Комбинируйте легкоперевариваемые белки, чтобы пищеварительная система не дала сбой.

Противопоказано потребление ферментных медикаментов. Пищеварительная система может самостоятельно не восстановиться после поста, если начать ей "помогать".

Что можно подавать на стол после Рождественского поста

Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в постЧитать полностью

По традиции, на Рождественский стол подают 12 постных блюд. Рождественские яства можно есть понемногу, не переедая. Примерные блюда, которые можно подать на праздничный стол без ущерба для организма:

  • вареники с капустой или картошкой,
  • маринады и соленья: квашеная капуста, маринованные огурцы, помидоры, морковь, свекла,
  • голубцы овощные,
  • тушеный картофель с грибами,
  • запеченная рыба,
  • овощное рагу,
  • винегрет,
  • узвар – компот из сухофруктов,
  • кутья.

Выход из Рождественского поста следует проводить с умом, иначе вся проделанная работа будет испорчена и пойдет насмарку.

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Питание, Здоровье, Еда, Организм, Пост, Рождественский пост, Рождественский пост 2018, Как выйти из поста, Рождественский пост 2019.
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