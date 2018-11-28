Армия не будет изымать транспорт у населения Украины

Новости Украины: Информация о якобы изъятии транспортных средств в связи с военным положением является "фейком".

Распространяемая в Украине информация о якобы изъятии транспортных средств в связи с введением в ряде областей Украины военного положения и существовании соответствующего приказа министра обороны является неправдивой, заявляют в Министерстве обороны Украины.

"Никаких решений об изъятии транспортных средств на сегодняшний день нет, потому что у нас достаточно собственных сил и средств", - сказал на брифинге в среду первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

Он назвал якобы существующий соответствующий приказ министра обороны Украины "фейком, который подготовлен соответствующими специалистами".