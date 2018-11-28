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В порты Украины не прибыло 18 судов из-за блокировки Россией

В порты Украины не прибыло 18 судов из-за блокировки Россией
20:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: РФ не пропускает в Азовское море уже 18 торговых судов, следующих в Мариуполь и Бердянск.

Украина несет большие убытки вследствие блокировки Россией Бердянского и Мариупольского портов и на сегодняшний день, по имеющейся у украинской стороны информации, на рейде находится 18 торговых судов, которые Россия не пускает в Азовское море, сообщил во время встречи с депутатами парламента Чешской Республики глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

В среду вечером в своей странице в соцсети Фейсбук А.Куць отметил, что чешский депутат Павел Жачек в ходе встречи заверил его в том, что Чехия поддерживает Украину в стремлении восстановить свои границы и осуждает агрессивные действия России, которая аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и Луганщины и прибегает к обострению ситуации на Азовском и Черном морях.

"Чехия будет использовать все дипломатические рычаги влияния, чтобы способствовать разблокированию Азовского моря и восстановлению мира и территориальной целостности Украины", - сказал он.

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Все по теме:

Украина, Азовское море, РФ, Керченский пролив, Бердянск, Мариуполь, Александр Куць.
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