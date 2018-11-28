МИД обратился в Арбитражный трибунал из-за действий РФ

Новости Украины: Киев проинформировал арбитражный трибунал об обострении Россией ситуации в Керченском проливе.

Министерство иностранных дел Украины проинформировало Арбитражный трибунал, рассматривающий спор между Украиной и Российской Федерацией о нарушении Москвой конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, о действиях РФ, которые значительно ухудшили спор между сторонами.

"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и других украинских портов", - сказано в заявлении МИД Украины, обнародованном в среду.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов.

"Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - заявили в МИД.

Киев отмечает, что последние действия, включая обстрел и захват украинских кораблей, свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России, создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран, что повлекло значительные экономические потери.

"Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не претерпели подобных ограничений", - отметили в МИД.

"Украина заявила протест против действий России, донесла их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств", - сказано в заявлении МИД.