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Золотухин сообщил, что военное положение мобилизует госсистему, как стресс-тест

Золотухин сообщил, что военное положение мобилизует госсистему, как стресс-тест
02:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Дмитрий Золотухин считает, что изменения в плоскости коммуникационной деятельности органов власти действительно происходили и происходят.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин подвел итоги после введения военного положения в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Во-первых, факт агрессии официальных военнослужащих РФ (не зеленых человечков или шахтеров, которые откопали БУКи и танки) является общесовершенным фактом, единственная законная реакция на который - введение соответствующего правового режима. Во-вторых, статусу правового режима должен отвечать государственный менеджмент в специальных условиях. Да, это очень дискомфортный стресс-тест государственной системы для всех. И, так, право на ошибку сейчас стоит очень дорого. Но - любой стресс-тест делает систему только сильнее, обнаруживает багги, вынуждает менять подходы", - отметил Золотухин.

По его словам, основное в итоге с нашей стороны, это то, что изменения в плоскости коммуникационной деятельности органов власти действительно происходили и происходят. Однако, в том числе, из-за того, что "петух клюнул", - проблемы стали еще очевиднее и изменения будут происходить интенсивнее; кибер- и информационные атаки не заставили себя ждать: 1) фейковые письма и распоряжения без реквизитов, цель которых - вызвать истерические реакции; 2) смс-атаки, которые были и в 2014-ом с трешем в сообщениях; 3) активизированные бот-неты по 1000-2000 аккаунтов, которые распространяют скриншоты с мессенджеров о "я сама ваенная - дочь ахфицера - не всьо так адназначна"; 4) некоторые, с позволения сказать, средства массовой дезинформации продолжают палить истерическими заглавиями, что мы проходили с газетой "Вести", отметил он.

"То есть - ничего принципиально нового. Просто работаем больше, быстрее, осторожнее, сплоченнее", - констатировал Золотухин.

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Военное положение, Дмитрий Золотухин, Итоги ведения военного положения.
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