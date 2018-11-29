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Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ

Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НГУ

Новости Украины: Национальная гвардия частично перейдет в подчинение Вооруженным силам Украины.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Радион Тимошенко заявил, что некоторые подразделения Национальной гвардии перейдут в подчинение Вооруженным силам Украины.

Также в связи с военным положением будут проведены мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины.

"Важным аспектом является то, что Вооруженным силам Украины подчиняются некоторые части и подразделения Нацгвардии Украины. Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности те, кто сопровождает арестованных, подчиняться не будут", - заявил Тимошенко.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Минобороны, ВСУ, Военное положение, Нацгвардия.
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