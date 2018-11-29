В Минобороны сообщили, как действовать, если придут забирать жилье

Новости Украины: В Минобороны Украины уверили, что никакой конфискации имущества или автомобиля не будет, если же такие случаи будут возникать, призывают обращаться в полицию.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 28 ноября, подписал закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине". Оно будет действовать 30 дней в 10 областях из-за агрессии РФ в Азовском море. Президент Украины уверил, что никакие конституционные права граждан в случае отсутствия наземной агрессии РФ ограничиваться не будут.

Однако, в Минобороны и Генштабе объяснили, предусматривает ли оно конфискацию частной собственности в обычных украинцев. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко отметил, что введение военного положения не предусматривает никаких ограничений прав и свобод граждан Украины, в частности, конфискации имущества. Также, вопрос введения комендантского часа тоже пока не рассматривается.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Руснак призвал украинцев в случае возникновения таких ситуаций немедленно вызвать полицию.

Напомним, 28 ноября Киевский райсуд Симферополя вынес приговоры украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года.

ФСБ ранее обнародовала видеозаписи, на которых трое украинских военнослужащих с кораблей, задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива, дают показания. Среди них - капитан 3 ранга В.Лисовой. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24". В.Лисовой сказал на камеру, что "игнорировал сознательно" радио-запросы российских пограничников и "осознавал, что действия группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер". Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские моряки дали ложные показания под давлением.