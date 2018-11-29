Чехия включила Украину в список безопасных стран

Новости Украины: Принятое решение повлияет на предоставление политического убежища украинцам.

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться лишь от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов - Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращения граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными", - написал дипломат.

Он также навел комментарии газете министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека.

"Согласно проведенному нами анализу, Украина принадлежит к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включительно со свободой передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в безопасные страны", - сказал Гамачек изданию.

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Парламента Чехии Ян Липавский в свою очередь отметил в комментарии газете, что введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц "не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной".