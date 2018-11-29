Скачать
Четверг, 29.11.2018
Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
Сущенко впервые позвонил из колонии своему правозащитнику
Сущенко впервые позвонил из колонии своему правозащитнику
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Археологи обнаружили таинственную древнюю маску в Израиле
Археологи обнаружили таинственную древнюю маску в Израиле

Чехия включила Украину в список безопасных стран

Чехия включила Украину в список безопасных стран
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Новости Украины: Принятое решение повлияет на предоставление политического убежища украинцам.

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

 

"Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться лишь от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов - Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращения граждан из других регионов Украины автоматически будут считаться безосновательными", - написал дипломат.

Он также навел комментарии газете министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека.

Американцам дали рекомендации, как себя вести в Украине

"Согласно проведенному нами анализу, Украина принадлежит к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включительно со свободой передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в безопасные страны", - сказал Гамачек изданию.

Заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Парламента Чехии Ян Липавский в свою очередь отметил в комментарии газете, что введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц "не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Чехия, Евгений Перебийнис, Безопасные страны, Список безопасных стран, Чехия и Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
03 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Крыму из больницы выписали раненых украинских моряков
В Крыму из больницы выписали раненых украинских моряков
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи
Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь