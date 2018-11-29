Силовики определили ряд действий на время военного положения

Новости Украины: МВД разработали действия на время военного положения на опережения провокаций.

Необходимо не допустить никаких провокаций ни на территориях, где введено военное положение, ни в других регионах страны. Об этом заявил 29 ноября во время координационного совещания оперативного штаба органов системы МВД министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

"Военное положение предусматривает огромный объем полномочий, поэтому работа наших подразделений должна быть очень четкой. Мы не должны допустить никаких провокаций ни на территориях, где введено военное положение, ни в других регионах страны. То есть должны бояться преступники и враги страны, нормальным людям бояться нечего. Своей работой на местах мы должны это показывать", - отметил Аваков.

Он добавил, что функционал правоохранительных органов системы МВД не меняется.

"Я требую полной концентрации наших действий и неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства. Для оперативного реагирования создан координационный штаб МВД под руководством заместителя министра Вадима Трояна", - сообщил министр.



По словам командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, сейчас Национальная гвардия приведена в полную боевую готовность.

"Мы, как военное формирование с правоохранительными функциями, продолжаем выполнять задачи по назначению, в частности осуществляем охрану государственных объектов – около 400 по всей стране, более 120 из них расположены в областях, где введено военное положение. Также я предвижу дополнительные резервы для охраны инфраструктурных объектов", - отметил командующий НГУ.

В свою очередь первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк уточнил, что в связи с введением правового режима военного положения никаких препятствий для граждан Украины в пересечении границы нет. По его словам, украинцы, как и раньше, могут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с временно оккупированной территорией АРК и линию разграничения в районе проведения ООС.

"Госпогранслужба также особое внимание уделяет лицам, которые входят в группы риска, и углубленно осматривает транспорт", - отметил Серватюк.

Он добавил, что границу с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно с украинскими документами. В готовности к действиям находятся боевые резервы, Морская охрана и авиация ГПСУ.

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что с 26 ноября подразделения ГСЧС переведены на усиленный вариант несения службы, организовано круглосуточное дежурство оперативных групп.

"В регионах развернуты пункты управления и сводных пожарных спасательных отрядов. Определены задачи для территориальных систем органов гражданской защиты. Особое внимание мы обращаем на состояние защитных сооружений, укрытий, а также работу систем оповещения. Во время выполнения заданий важно сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, экономики, а также обеспечении жизнедеятельности населения", - отметил Чечеткин.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, личный состав и ситуационные центры переведены на усиленный вариант несения службы.

"Круглосуточно осуществляется сбор и обобщение информации. В областях, где введено военное положение, я ставлю задачу создать полицейские станции в каждом населенном пункте, месте и районном центре. Мы будем проверять все транспортные средства, которые будут вызывать у нас подозрение. Это эффективный механизм превенции", - уточнил глава Нацполиции.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой, чему предшествовали агрессивные действия РФ в Керченском проливе против украинских кораблей.