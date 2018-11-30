Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег

Новости Украины: Синоптики сообщили. что календарная зима в Украине начнется с потепления, но пройдет снег, местами гололед.

На выходных,1-2 декабря в западных областях ожидается холодная без осадков погода. температура ночью 11-16°, днем 1 декабря 2-7° мороза, 2 декабря около 0°; в Карпатах ночью 15-20°; днем 7-12° мороза. На Левобережье снег, местами сильный(днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега), днем 2 декабря небольшой снег; на остальной территории страны 1 декабря умеренный снег, ночью в Николаевской, Кировоградской областях сильный снег, 2 декабря без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье около 0°.

Ветер в Украине преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью 1 декабря в восточных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с, вьюги. На дорогах гололедица.

В субботу, 1 декабря, станет теплее, на севере, востоке, в центре и на юге сильный снег, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях – снег с дождем. На западе ночью -9-16, днем -4-7, на севере и в центре ночью до -9, днем -4-6, на востоке ночью -7-9, днем до -4-6, на юге ночью до - 5, днем около 0.

Погода в субботу, 1 декабря Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 1 декабря, в городах Украины:

в Киеве - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Виннице - снег, ночью -6...-8°, днем -5...-7°;

в Луганске - снег, ночью -7...-9°, днем -2...-4°;

в Луцке - солнечно, ночью -10...-12°, днем -2...-4°;

во Львове - солнечно, ночью -12...-14°, днем -3...-5°;

в Днепре - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Донецке - дождь со снегом, ночью -7...-9°, днем -1...+1°;

в Житомире -снег, ночью -8...-10°, днем -3...-5°;

в Запорожье - дождь со снегом, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью -14...-16°, днем -7...-9°;

в Кропивницком - снег, ночью -6...-8°, днем -3...-5°;

в Николаеве - снег, ночью -4..-6°, днем -1...-3°;

в Одессе - снег, ночью -4...-6°, днем +0..-2°;

в Полтаве -снег, ночью -6...-8°, днем -3...-5;

в Ровно - солнечно, ночью -9...-11°, днем -2...-4°;

в Симферополе - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5;

в Сумах - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Тернополе - солнечно, ночью -12...-14°, днем -3...-5°;

в Ужгороде - без осадков, ночью -9...-11°, днем -2...-2°;

в Харькове - ясно, ночью -7...-9°, днем -2...-4°;

в Херсоне - снег, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Хмельницком - без осадков, ночью -10...-12°, днем -3...-5°;

в Черкассах - снег, ночью -6..-8°, днем -3...-5°;

в Чернигове - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Черновцах - без осадков, ночью -14...-16°, днем -6...-8°.

В воскресенье, 2 декабря, в большинстве областей облачно с прояснениями, только на северо-востоке и востоке небольшой снег. На западе и севере ночью до -12, днем -4-6, на востоке ночью до -5, днем - 2, в центре ночью -8-10, днем -3-5, на юге ночью до -5, днем около 0.

Погода в воскресенье, 2 декабря Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 2 декабря, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Виннице - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...-3°;

в Луганске - ясно, ночью -4...-6°, днем -2...-4°;

в Луцке - дождь, ночью -10...-12°, днем -1...+1°;

во Львове - солнечно, ночью -10...-12°, днем -1...+1°;

в Днепре - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Донецке - дождь со снегом, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Житомире - солнечно, ночью -8...-10°, днем +0...-2°;

в Запорожье - снег с дождем, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Ивано-Франковске - солнечно, ночью -14...-16°, днем -3...-5°;

в Кропивницком - ясно, ночью -6...-8°, днем -3...-5°;

в Николаеве - ясно, ночью -4..-6°, днем -1...-3°;

в Одессе - без осадков, ночью -4...-6°, днем +0..-2°;

в Полтаве -солнечно, ночью -6...-8°, днем -3...-5;

в Ровно - ясно, ночью -9...-11°, днем -1...+1°;

в Симферополе - без осадков, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Сумах - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Тернополе - ясно, ночью -12...-14°, днем -1...-3°;

в Ужгороде - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Харькове -снег, ночью -4...-6°, днем -2...-4°;

в Херсоне - ясно, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Хмельницком - солнечно, ночью -10...-12°, днем -1...-3°;

в Черкассах - без осадков, ночью -6..-8°, днем -3...-5°;

в Чернигове - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Черновцах - солнечно, ночью -14...-16°, днем -3...-5°.

В начале следующей недели морозная погода еще будет преобладать, однако 3 декабря в западной части Украины, а 4-5 декабря в большинстве областей ожидается потепление до оттепели. В южной части температура воздуха повысится до 0...+3 градусов. В Крыму до +2...+6 градусов.

Кроме того, 4 декабря вследствие влияния атмосферного фронта на западе и севере Украины пройдут снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ожидается, что средняя температура воздуха декабря-2018 в Украине будет выше средних многолетних значений. По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре в Украине выпадет 34-72 мм осадков, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.