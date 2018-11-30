Скачать
Пятница, 30.11.2018
Изоляция РФ: Трамп послал Путину &quot;мощный сигнал&quot;
Изоляция РФ: Трамп послал Путину "мощный сигнал"
Военное положение: как будет работать банковская система
Военное положение: как будет работать банковская система
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
Диетологи назвали вкусные продукты, способствующие быстрому похудению
Диетологи назвали вкусные продукты, способствующие быстрому похудению

Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег

Смотрите фото (3)
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
09:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Синоптики сообщили. что календарная зима в Украине начнется с потепления, но пройдет снег, местами гололед.

На выходных,1-2 декабря в западных областях ожидается холодная без осадков погода. температура ночью 11-16°, днем 1 декабря 2-7° мороза, 2 декабря около 0°; в Карпатах ночью 15-20°; днем 7-12° мороза. На Левобережье снег, местами сильный(днем в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега), днем 2 декабря небольшой снег; на остальной территории страны 1 декабря умеренный снег, ночью в Николаевской, Кировоградской областях сильный снег, 2 декабря без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье около 0°.

Ветер в Украине преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью 1 декабря в восточных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с, вьюги. На дорогах гололедица.

В субботу, 1 декабря, станет теплее, на севере, востоке, в центре и на юге сильный снег, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях – снег с дождем. На западе ночью -9-16, днем -4-7, на севере и в центре ночью до -9, днем -4-6, на востоке ночью -7-9, днем до -4-6, на юге ночью до - 5, днем около 0. 

 

Погода в субботу, 1 декабря Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 1 декабря, в городах Украины:

в Киеве - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Виннице - снег, ночью -6...-8°, днем -5...-7°;

в Луганске - снег, ночью -7...-9°, днем -2...-4°;

в Луцке - солнечно, ночью -10...-12°, днем -2...-4°;

во Львове - солнечно, ночью -12...-14°, днем -3...-5°;

в Днепре - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Донецке - дождь со снегом, ночью -7...-9°, днем -1...+1°;

в Житомире -снег, ночью -8...-10°, днем -3...-5°;

в Запорожье - дождь со снегом, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью -14...-16°, днем -7...-9°;

в Кропивницком - снег, ночью -6...-8°, днем -3...-5°;

в Николаеве - снег, ночью -4..-6°, днем -1...-3°;

в Одессе - снег, ночью -4...-6°, днем +0..-2°;

в Полтаве -снег, ночью -6...-8°, днем -3...-5;

в Ровно - солнечно, ночью -9...-11°, днем -2...-4°;

в Симферополе - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5;

в Сумах - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Тернополе - солнечно, ночью -12...-14°, днем -3...-5°;

в Ужгороде - без осадков, ночью -9...-11°, днем -2...-2°;

в Харькове - ясно, ночью -7...-9°, днем -2...-4°;

в Херсоне - снег, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Хмельницком - без осадков, ночью -10...-12°, днем -3...-5°;

в Черкассах - снег, ночью -6..-8°, днем -3...-5°;

в Чернигове - снег, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Черновцах - без осадков, ночью -14...-16°, днем -6...-8°.

В воскресенье, 2 декабря, в большинстве областей облачно с прояснениями, только на северо-востоке и востоке небольшой снег. На западе и севере ночью до -12, днем -4-6, на востоке ночью до -5, днем - 2, в центре ночью -8-10, днем -3-5, на юге ночью до -5, днем около 0. 

Погода в воскресенье, 2 декабря Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 2 декабря, в городах Украины:

в Киеве - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Виннице - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...-3°;

в Луганске - ясно, ночью -4...-6°, днем -2...-4°;

в Луцке - дождь, ночью -10...-12°, днем -1...+1°;

во Львове - солнечно, ночью -10...-12°, днем -1...+1°;

в Днепре - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Донецке - дождь со снегом, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Житомире - солнечно, ночью -8...-10°, днем +0...-2°;

в Запорожье - снег с дождем, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Ивано-Франковске - солнечно, ночью -14...-16°, днем -3...-5°;

в Кропивницком - ясно, ночью -6...-8°, днем -3...-5°;

в Николаеве - ясно, ночью -4..-6°, днем -1...-3°;

в Одессе - без осадков, ночью -4...-6°, днем +0..-2°;

в Полтаве -солнечно, ночью -6...-8°, днем -3...-5;

в Ровно - ясно, ночью -9...-11°, днем -1...+1°;

в Симферополе - без осадков, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Сумах - солнечно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Тернополе - ясно, ночью -12...-14°, днем -1...-3°;

в Ужгороде - без осадков, ночью -6...-8°, днем -1...+1°;

в Харькове -снег, ночью -4...-6°, днем -2...-4°;

в Херсоне - ясно, ночью -4...-6°, днем -1...+1°;

в Хмельницком - солнечно, ночью -10...-12°, днем -1...-3°;

в Черкассах - без осадков, ночью -6..-8°, днем -3...-5°;

в Чернигове - ясно, ночью -6...-8°, днем -2...-4°;

в Черновцах - солнечно, ночью -14...-16°, днем -3...-5°.

В начале следующей недели морозная погода еще будет преобладать, однако 3 декабря в западной части Украины, а 4-5 декабря в большинстве областей ожидается потепление до оттепели. В южной части температура воздуха повысится до 0...+3 градусов. В Крыму до +2...+6 градусов.

Каким будет Новый год: синоптики дали прогноз на декабрь

Кроме того, 4 декабря вследствие влияния атмосферного фронта на западе и севере Украины пройдут снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ожидается, что средняя температура воздуха декабря-2018 в Украине будет выше средних многолетних значений. По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре в Украине выпадет 34-72 мм осадков, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Снег, Морозы, Погода на выходных, Погода на выходных в Украине, Прогноз погоды на выходные, Прогноз погоды на выходные в Украине, Погода 1 и 2 декабря, Погода в Украине 1 декабря, Погода в Украине 2 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
02 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
03 Томос для Украины: Константинополь объявил о решении
04 ВВС Бельгии перехватили истребитель РФ над Балтикой
05 В Кремле отреагировали на отмену встречи с Трампом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лондон призвал РФ освободить украинских моряков
Лондон призвал РФ освободить украинских моряков
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью
Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь