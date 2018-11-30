Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом

Скандальный украинский танцор Сергей Полунин принял гражданство РФ и получил российский паспорт. Фото с новым паспортом он выложил в Instagram и написал, что поддерживает Владимира Путина и выступает против злых людей, которые создают войны в Украине и Грузии.
"Россия для меня всегда была и есть добром и я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и многих других странах", – написано на странице Полунина.
Полунин выражает поддержку Путину, восторгается им, за то что тот не продал свою страну и сочувствует ему.
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Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
Напомним, Сергей Полунин уроженец Херсона. Учился в Великобритании в Школе Королевского балета. Работал в королевском балете Лондона и в Баварском государственном балете в Мюнхене. Режиссер Стивен Кантора снял о Полунине биографический фильм.
В 2017 году танцор снимается в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе", в 2018-м в фильме "Красный воробей".
Как сообщалось ранее, Сергей Полунин выложил в сеть фото с вытатуированным на его груди изображением Путина. Перед этим он якобы отрицал свою поддержку российскому президенту.