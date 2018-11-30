Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом

Новости Украины: Украинский танцор Сергей Полунин получил российский паспорт и выразил поддержку российскому президенту.

Скандальный украинский танцор Сергей Полунин принял гражданство РФ и получил российский паспорт. Фото с новым паспортом он выложил в Instagram и написал, что поддерживает Владимира Путина и выступает против злых людей, которые создают войны в Украине и Грузии.

"Россия для меня всегда была и есть добром и я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и многих других странах", – написано на странице Полунина.

Полунин выражает поддержку Путину, восторгается им, за то что тот не продал свою страну и сочувствует ему.

Напомним, Сергей Полунин уроженец Херсона. Учился в Великобритании в Школе Королевского балета. Работал в королевском балете Лондона и в Баварском государственном балете в Мюнхене. Режиссер Стивен Кантора снял о Полунине биографический фильм.

В 2017 году танцор снимается в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе", в 2018-м в фильме "Красный воробей".

Как сообщалось ранее, Сергей Полунин выложил в сеть фото с вытатуированным на его груди изображением Путина. Перед этим он якобы отрицал свою поддержку российскому президенту.