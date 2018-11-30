Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет

Новости Украины: В Украину на время военного положения запретили въезд мужчинам - россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

В Украине на время действия военного режима (с 26 ноября по 26 декабря) запретили въезд мужчинам 16-60 лет. Об этом доложил начальник Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Ограничения на въезда в Украину касаются граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, об этом написал президент Украины Петр Порошенко у себя на странице в Twitter.

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Кроме того, президент предложил ужесточить требования к регистрации граждан Российской Федерации, особенно это касается регионов, где действует военное положение.

Как сообщалось, 25 ноября в Азовском море Россия осуществила неприемлемый акт агрессии против военных кораблей Украины. Корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. После чего, российский спецназ захватил в плен украинских моряков.

В результате этого, руководство Украины приняло решение вести в стране военное положение сроком на 30 дней. Военное положение действует в 10 областях Украины вдоль границы с РФ и непризнанного Приднестровья.