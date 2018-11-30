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Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет

Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
10:22 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украину на время военного положения запретили въезд мужчинам - россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

В Украине на время действия военного режима (с 26 ноября по 26 декабря) запретили въезд мужчинам 16-60 лет. Об этом доложил начальник Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Ограничения на въезда в Украину касаются граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, об этом написал президент Украины Петр Порошенко у себя на странице в Twitter.

Кроме того, президент предложил ужесточить требования к регистрации граждан Российской Федерации, особенно это касается регионов, где действует военное положение.

Как сообщалось, 25 ноября в Азовском море Россия осуществила неприемлемый акт агрессии против военных кораблей Украины. Корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. После чего, российский спецназ захватил в плен украинских моряков.

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В результате этого, руководство Украины приняло решение вести в стране военное положение сроком на 30 дней. Военное положение действует в 10 областях Украины вдоль границы с РФ и непризнанного Приднестровья.

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Россия, Россияне, ГПСУ, Военное положение, Въезд в Украину.
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